Eightco Holdings Inc. (ORBS) meldet 16,9 Millionen verifizierte World-Menschen und fügt damit 1,9 Millionen seit dem Start von Worldcoin Treasury vor nur drei Wochen hinzu

World ist die zentrale Anlaufstelle für das KI-Zeitalter

„Wenn wir mit unserer Mission Erfolg haben, könnte World das größte Netzwerk echter Menschen im Internet werden und die Art und Weise, wie wir im Internet interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern", sagt Sam Altman.

Zu den Investoren gehören MOZAYYX, BitMine Immersion (BMNR), World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere.

EASTON, Pa., 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) hat heute seine „Power of 8"-Initiative vorgestellt; Ziel der Initiative ist es, 800 Millionen Worldcoin (WLD) Token zu erwerben und 8 Milliarden Menschen zu verifizieren. Seit dem Start der Worldcoin-Treasury-Strategie am 8. September hat World mehr als 1,9 Millionen verifizierte Menschen hinzugewonnen, wodurch sich die Gesamtzahl auf 16,9 Millionen erhöht hat. Ziel ist es, innerhalb der nächsten zwölf Monate 100 Millionen zu erreichen.

"World ist das Single Sign-On für die KI-Ära und macht es zum ersten Mal möglich, vertrauensvoll und anonym online zu handeln", so Dan Ives, neu ernannter Chairman von Eightco Holdings Inc. „In der KI-Wertschöpfungskette werden LLMs mit drei Billionen Dollar bewertet, Hyperscaler mit drei Billionen Dollar, Cybersicherheit mit eins bis zwei Billionen Dollar und der wichtigste dieser Bereiche, „Proof of Human" oder menschliche Cybersicherheit, mit zehn Milliarden Dollar. Im Laufe der Zeit dürfte die „Proof of Human"-Verifikation leicht den Wert einer einzelnen LLM erreichen oder einen Wert von 200 bis 300 Milliarden Dollar haben, was einem Worldcoin-Wert von 20 bis 30 US-Dollar pro WLD-Coin entspricht."

Ives erläutert weiter: „Wir glauben an die „Power of 8": ORBS wird 800 Millionen WLD-Tokens erwerben und 8 Milliarden Menschen verifizieren. Der Schwung der letzten Wochen ist erst der Anfang."

Die Frage des Vertrauens im agentenbasierten Zeitalter und der dringende Bedarf an digitalen Überprüfungssystemen ist wichtiger denn je. US-Präsident Trump hat dies kürzlich in seiner Rede vor den Vereinten Nationen zum Ausdruck gebracht, in der er ankündigte, dass er „mit den führenden Politikern der Welt zusammenkommen will, um ein KI-Überprüfungssystem zu entwickeln, dem jeder vertrauen kann".