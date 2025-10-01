DAS PROJEKT SPEEDBIRD VON LANZAJET SCHREITET IN GROSSBRITANNIEN VORAN UND MARKIERT EINEN WICHTIGEN MEILENSTEIN FÜR ETHANOL-TO-JET

TEESSIDE, Vereinigtes Königreich, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc, ein führendes Technologieunternehmen für Kraftstoffe der nächsten Generation und Hersteller nachhaltiger Kraftstoffe, hat vom Advanced Fuels Fund (AFF) des britischen Verkehrsministeriums mehr als 13 Millionen Dollar (10 Millionen Pfund) erhalten, um die Entwicklung des Projekts Speedbird zu beschleunigen, einer großen Bioraffinerie für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) in Teesside, Großbritannien, die in erster Linie für den LanzaJet-Investor und SAF-Kunden British Airways entwickelt wird.

Mit dem Preis wird die nächste Phase der Arbeiten am Projekt Speedbird unterstützt, die in die Phase des Front-End-Engineering-Designs (FEED) übergehen und einen wichtigen Meilenstein bei der Errichtung einer der ersten großtechnischen Ethanol-zu-SAF-Produktionsanlagen in Großbritannien darstellen, die auf abfallbasierten Rohstoffen basiert. Von den in dieser AFF-Runde ausgewählten Projekten erhielt Speedbird die höchste Auszeichnung, was den Fortschritt von LanzaJet in der SAF-Industrie, die Reife des Projekts und das Engagement des Vereinigten Königreichs für den Übergang von der Pilotphase zum industriellen Einsatz unterstreicht.

Das Projekt Speedbird soll den Luftfahrtsektor durch die Herstellung von SAF aus kohlenstoffarmem Ethanol unter Verwendung der patentierten und vollständig integrierten Alcohol-to-Jet (ATJ)-Technologie von LanzaJet verändern. Die LanzaJet-Lösung basiert auf der Hummingbird-Ethanol-zu-Ethylen-Technologie von Technip Energies, die von Project Speedbird lizenziert wurde und in der Freedom Pines Fuels-Anlage von LanzaJet in Georgia, USA, erstmals im kommerziellen Demonstrationsmaßstab eingesetzt wird.

Sobald das Projekt Speedbird in Betrieb ist, soll die Anlage jährlich mehr als 30 Millionen Gallonen (ca. 90 Kilotonnen) an nachhaltigen Kraftstoffen aus kohlenstoffarmem Ethanol produzieren und damit die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu herkömmlichem fossilem Düsentreibstoff deutlich reduzieren.