Das Portfoliounternehmen von True Global Ventures, die GCEX Group, übernimmt Global Block, um das Wachstum im Bereich Vermögens- und Asset-Management zu beschleunigen

Die Partnerschaft vereint die Stärke von GCEX im regulierten Multi-Asset-Handel und der Bereitstellung von Tier-1-Liquidität mit den bewährten Kompetenzen von GlobalBlock in den Bereichen Vermögensverwaltung und Fintech-Innovation. Beide Unternehmen haben sich einen hervorragenden Ruf in Bezug auf Service, Sicherheit und Transparenz erarbeitet und erwarten erhebliche Synergieeffekte bei der Kundengewinnung, der Technologieintegration und der globalen Skalierung.

LONDON, 1. October 2025 /PRNewswire/ -- Der führende regulierte digitale Prime Broker GCEX (GCEX Group) hat GlobalBlock Europe UAB übernommen, ein Krypto-Broker- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf vermögende Privatpersonen (HNWI) mit einem Kundenvermögen von über 60 Millionen US-Dollar konzentriert. Diese strategische Transaktion stellt für GCEX eine natürliche Erweiterung seines etablierten OTC-, Umtausch- und Technologiegeschäfts hin zu einem breiteren Angebot an digitalen Vermögenswerten für Vermögensverwalter dar.

Die Übernahme nutzt die Lizenzen von GCEX in mehreren Rechtsgebieten, darunter Großbritannien (FCA), Dänemark (FSA/EU) und Dubai (VARA). Gemeinsam werden GCEX und GlobalBlock die Kundenakquise beschleunigen, indem sie die Liquidität und das regulatorische Rahmenwerk von GCEX mit der proprietären KI-gestützten Fondsmanagement-Technologie von GlobalBlock kombinieren und ihre Produkte und ihre Marktpräsenz weltweit ausbauen.

Lars Holst, Gründer und CEO von GCEX, erklärte: „Die Übernahme von GlobalBlock stellt für GCEX einen strategischen Sprung nach vorne dar und erweitert unsere Präsenz, unseren Kundenstamm, unser Team und unsere Fähigkeiten. Die Gründer von GlobalBlock haben ein herausragendes, profitables Unternehmen mit erstklassigen Produkten aufgebaut, das seinen Kunden innovative Diversifizierungsstrategien bietet. Unsere Unternehmen verfügen über komplementäre Technologien und teilen gemeinsame Werte in Bezug auf Innovation, Service und Integrität."

David Thomas, Mitbegründer von GlobalBlock, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit GCEX. Ihre soliden behördlichen Lizenzen und ihre globale Reichweite ergänzen unser Geschäftsmodell in idealer Weise. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Vermögensverwaltungs- und Digital Asset-Lösungen zu erweitern und gleichzeitig weiterhin unter der Marke GlobalBlock zu operieren, der unsere Kunden vertrauen."

GCEX ermöglicht institutionellen und professionellen Kunden den Zugang zu hoher Liquidität bei CFDs auf digitale Vermögenswerte und Devisen sowie zum Spot-Handel und zur Umwandlung digitaler Vermögenswerte. True Global Ventures ist ein Investor von GCEX.

Die Dienstleistungen von GlobalBlock im Bereich Vermögens- und Asset-Management umfassen GB10, ein diversifiziertes Portfolio der zehn führenden Kryptowährungen, gewichtet nach Marktkapitalisierung und monatlich neu ausbalanciert. Die Zahlungslösungen von GlobalBlock ermöglichen es Kunden, Rechnungen in Kryptowährung zu begleichen oder Zahlungen in Kryptowährung zu empfangen sowie ihr Krypto-Vermögensmanagement zu verwalten.

GCEX wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein wegweisender, regulierter Digital Prime Broker mit einer erstklassigen Plattform für digitale Vermögenswerte und Devisen für institutionelle und professionelle Kunden. GCEX unterhält Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Liquiditätsanbietern der Stufe 1, führenden Gegenparteien und regulierten Institutionen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte. GCEX bietet eine breite Palette an Produkten und Technologielösungen, einschließlich White Labels.

GlobalBlock EU ApS ist ein Unternehmen, das gemäß den geltenden Gesetzen des Königreichs Dänemark als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte gegründet und registriert wurde. Global verwaltet derzeit Kundenvermögen in Höhe von über 500 Millionen Pfund Sterling in seinen Niederlassungen in Großbritannien und Bermuda und bietet maßgeschneiderte Portfoliomanagement-Lösungen für vermögende Privatpersonen, Familien und professionelle Anleger.

