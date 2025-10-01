1.000 % bei D-Wave nicht genug? 70 % Kurspotenzial bei Zalando! Startet Walmart-Partner MiMedia Aktie jetzt durch?
Ist nach 1.000 % bei der Aktie von D-Wave Quantum etwa noch mehr drin? Analysten erhöhen das Kursziel jedenfalls deutlich. Steht damit der nächste Shortsqueeze bevor? Schnäppchenjäger sollten sich MiMedia genauer ansehen. Die Aktie des …
Foto: esg-aktien.de
Ist nach 1.000 % bei der Aktie von D-Wave Quantum etwa noch mehr drin? Analysten erhöhen das Kursziel jedenfalls deutlich. Steht damit der nächste Shortsqueeze bevor? Schnäppchenjäger sollten sich MiMedia genauer ansehen. Die Aktie des Walmart-Partners hat sich seit Juli halbiert. Dabei kommt man bei der Verbreitung seiner Cloud-Plattform stark voran. Bis zum alten Hoch sind 100 % möglich. Immerhin bis zu 70 % Kurspotenzial sehen Analysten bei Zalando. Auch das Chartbild sieht wieder freundlicher aus. Allerdings spricht das Konsumklima hierzulande nicht für ein brummendes Geschäft.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte