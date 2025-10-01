    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zur russischen Provokation der Nato

    • Europa muss wehrhafte Stärke gegen Russland zeigen!
    • Ukraine braucht stärkere Unterstützung im Kampf!
    • Angriffe auf russische Rüstungsindustrien legitim!

    AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur russischen Provokation der Nato

    Die Antwort Europas und allen voran Deutschlands kann nur lauten: So viel wie möglich wehrhafte Stärke zeigen! Auf Putins Doppelstrategie des Terrors gegen die Ukraine und ihre Unterstützer muss ebenso auf mehreren Ebenen reagiert werden. Wichtigster Punkt ist es, die Ukraine noch stärker im Kampf gegen Russlands Aggression zu ertüchtigen: Das angegriffene Land hat das Recht, zur Verteidigung auch die Rüstungsindustrien im russischen Landesinnern anzugreifen. Eine Zerstörung russischer Drohnenfabriken mit westlicher Hilfe liegt längst nicht mehr nur im Interesse der Ukraine, sondern Europas insgesamt./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
