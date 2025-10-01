    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Darmstädter Echo' zu Trumps Friedensplan für Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamas' Entscheidung beeinflusst Kriegsverlauf entscheidend.
    • Trump-Deal könnte Blutvergießen endlich beenden.
    • Überraschung: Trump als möglicher Friedensstifter?

    DARMSTADT (dpa-AFX) - 'Darmstädter Echo' zu Trumps Friedensplan für Gaza

    Alles hängt nun davon ab, ob ihre Führung der Hamas den letzten Abzweig vor der Hölle nimmt. Wollen die Terroristen als Märtyrer sterben, geht der Krieg weiter - mit den schlimmsten Folgen für die Zivilbevölkerung. Sollte sich die Hamas auf den Trump-Deal einlassen, kann sie behaupten, Israels Übermacht bis zuletzt widerstanden zu haben. Das wäre ein hoher Preis für das Ende des Blutvergießens. Aber es wäre allemal besser als die Fortsetzung des Krieges. Donald Trump hat mit seinem Friedensplan die Welt überrascht. Wird er, der im eigenen Land Soldaten aufmarschieren lässt und die Demokratie ruiniert, doch noch zum internationalen Friedensstifter? Es wäre ein Treppenwitz der Geschichte./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
