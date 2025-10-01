    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Die Glocke' zu Steuerzahlerbund/Verschwendung von Geldern

    Für Sie zusammengefasst
    • Geldverschwendung heute schadet Investitionen morgen.
    • Schwarzbuch zeigt Missstände, Wirkung bleibt begrenzt.
    • Umdenken nötig für bessere Nutzung öffentlicher Gelder.

    OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Steuerzahlerbund/Verschwendung von Geldern

    Geld, das heute für wenig sinnvolle Projekte verschwendet wird, fehlt morgen für nachhaltige Investitionen in teils marode Schulen, Straßen und Brücken. Hier ist der Nachholbedarf groß und jeder Euro gut investiert. Bedauerlicherweise lehrt die Erfahrung, dass die Wirkung der Schwarzbücher des Steuerzahlerbundes sehr begrenzt ist. Selten werden Fehler eingeräumt, meist verweisen die Behörden auf angeblich komplexe Sachverhalte und notwendige Prüfungen. Ausreden finden sich immer. Es mag ein frommer Wunsch sein, aber es ist dringend erforderlich, dass das Schwarzbuch nicht nur alljährlich auf Knopfdruck Empörung auslöst, sondern endlich auch ein Umdenken bewirkt./yyzz/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

