    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zum Schwarzbuch

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwarzbuch erinnert an Sparsamkeit bei Steuergeld.
    • Wirtschaftlichkeit muss bei Ausgaben im Fokus stehen.
    • Knappe Kassen erfordern verantwortungsvollen Umgang.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zum Schwarzbuch

    In Zeiten knapper Kassen sollte das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler eine Erinnerung sein - daran, dass bei Steuergeld das Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot gilt. Denn das Geld ist hart erarbeitet./yyzz/DP/zb



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
