Pressestimme
'Nürnberger Nachrichten' zum Schwarzbuch
Für Sie zusammengefasst
- Schwarzbuch erinnert an Sparsamkeit bei Steuergeld.
- Wirtschaftlichkeit muss bei Ausgaben im Fokus stehen.
- Knappe Kassen erfordern verantwortungsvollen Umgang.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zum Schwarzbuch
In Zeiten knapper Kassen sollte das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler eine Erinnerung sein - daran, dass bei Steuergeld das Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot gilt. Denn das Geld ist hart erarbeitet./yyzz/DP/zb
