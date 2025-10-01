Bundesgericht verhandelt über Klage gegen Rundfunkbeitrag

LEIPZIG (dpa-AFX) - Mit dem Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigt sich am Mittwoch (10.00 Uhr) das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Eine Klägerin aus Bayern wehrt sich gegen die Zahlung des Rundfunkbeitrags, weil das Programm aus ihrer Sicht weder vielfältig noch ausgewogen sei.

Zudem diene der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Erfüllungsgehilfe der vorherrschenden staatlichen Meinungsmacht. Dieses strukturelle Versagen beruhe auch auf einer mangelnden Staatsferne der Aufsichtsgremien, begründet die Frau ihre Klage. Damit fehle es an einem individuellen Vorteil, der die Beitragspflicht rechtfertige.