    E-Patientenakten werden Pflicht für Praxen

    Für Sie zusammengefasst
    • Einführung der ePA in Deutschland startet entscheidend.
    • Arztpraxen müssen jetzt Daten in ePA einstellen.
    • 70 Millionen Versicherte haben bereits ePA erhalten.

    BERLIN (dpa-AFX) - Für die Einführung elektronischer Patientenakten (ePA) in Deutschland beginnt am Mittwoch die entscheidende Stufe. Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen sind jetzt verpflichtet, wichtige Daten in die E-Akten einzustellen, die dann für weitere Behandlungen parat stehen können. Nach Angaben der mehrheitlich bundeseigenen Digitalagentur Gematik sind mehr als 90 Prozent der Praxen, Zahnarztpraxen und Apotheken technisch für den Start ausgestattet. Bei Krankenhäusern gibt es noch Verzögerungen.

    Rund 70 Millionen der gut 74 Millionen gesetzlich Versicherten haben schon seit Januar eine ePA von ihrer Krankenkasse angelegt bekommen, was man für sich auch ablehnen kann. Der Einsatz in Praxen wurde seit dem Frühjahr bundesweit ausgedehnt. Bisher konnten Ärztinnen und Ärzte die ePAs auf freiwilliger Basis benutzen. Zum 1. Oktober greift für sie eine Pflicht.

    Die E-Akten sollen Daten zu Befunden, Laborwerten und Medikamenten zentral bündeln und abrufbar machen und so zu besseren Behandlungen beitragen./sam/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
