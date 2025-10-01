    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 1. Oktober 2025

    • Wirtschafts- und Finanztermine am 1. Oktober
    • VDMA Auftragseingang und KfZ-Absatz in USA
    • Wichtige Einkaufsmanagerindizes aus Europa und Japan

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Oktober.

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25
    USA: KfZ-Absatz Q3/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25
    02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25
    16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
