    Keine Einigung auf Haushalt

    'Shutdown' in den USA beginnt

    • Regierungsgeschäfte in den USA stehen still.
    • Keine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten.
    • "Shutdown" trat nach Fristablauf in Kraft.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich bis Mitternacht (Ortszeit/06.00 Uhr MESZ) nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat./ngu/DP/zb



