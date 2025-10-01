Keine Einigung auf Haushalt
'Shutdown' in den USA beginnt
Für Sie zusammengefasst
- Regierungsgeschäfte in den USA stehen still.
- Keine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten.
- "Shutdown" trat nach Fristablauf in Kraft.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich bis Mitternacht (Ortszeit/06.00 Uhr MESZ) nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat./ngu/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen