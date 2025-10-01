NVA-Soldaten aktivieren? Ostbeauftragte ist skeptisch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser sieht den Vorschlag skeptisch, ehemalige Soldaten der Nationalen Volksarmee für die Bundeswehr zu aktivieren. "Ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht die naheliegendste Lösung", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Sie verwies auf das Alter der ehemaligen Soldaten der NVA, die mit der deutschen Vereinigung 1990 aufgelöst und teilweise in die Bundeswehr integriert worden war. Die Betroffenen hätten seither keine Schulungen gehabt. Aus ihrer Sicht sei es nicht "die Maßnahme, die wir verfolgen sollten", sagte Kaiser.