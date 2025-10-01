Predictmedix AI bringt KI-Plattform der nächsten Generation für klinische Studien auf den Markt

Adaptives „digitales Gehirn“ soll Risiken, Kosten und Zeitaufwand im 70-Mrd.-$-schweren Markt für klinische Studien reduzieren1

Toronto, 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB: 3QP0) („Predictmedix“ oder das „Unternehmen“), ein aufstrebender Marktführer im Bereich KI-gestützter Gesundheits- und Sicherheitstechnologie, gab die Einführung seiner KI-Plattform für klinische Studien bekannt, einer KI-gestützten Lösung, die pharmazeutischen Sponsoren und Auftragsforschungsinstituten (CROs) dabei helfen soll, klinische Studien effizienter zu modellieren, zu planen und anzupassen.

Ein digitales Gehirn für klinische Studien

Die Plattform basiert auf einer patentierten Technologie und den hochpräzisen Datensätzen, die von SmartHealth AI Stations generiert werden. Sie soll als digitales Echtzeit-Unterstützungssystem für die Studienplanung dienen. Sie erfasst und harmonisiert verschiedene Datensätze – Patientendaten, Protokolle, Standorte, historische Studienergebnisse und Kosten – und kann Analysen aktualisieren, sobald neue Daten verfügbar werden.

Wichtigste Funktionen

Adaptive Simulationsfunktion – Führt „Was-wäre-wenn“-Szenarien durch und aktualisiert Prognosen, sobald Informationen zur Teilnehmerrekrutierung und Standortleistung eingehen.

Patienten- und Standortoptimierung – Nutzt KI, um eine passende Zuordnung von Patienten und Standorten zu empfehlen, was die Rekrutierung verbessern und die Ausfallquote senken kann.

Kosten- und ROI-Modellierung – Proprietäre Algorithmen schätzen die potenziellen Auswirkungen auf das Budget sowie die prognostizierten klinischen Ergebnisse.

Interaktive Dashboards – Executive- und Audit-Ansichten visualisieren Risiken, Kosten und Patientenfluss mit dynamischen Heatmaps und Sankey-Diagrammen.

Compliance-integrierte KI – Verfolgt Dateneingaben und Simulationen, um Audit- und Regulierungsprozesse zu unterstützen.

Marktkontext

Branchenanalysten schätzen, dass der weltweite Markt für klinische Studien bis 20271 ein Volumen von über 70 Mrd. $ erreichen könnte. Dies schafft eine Nachfrage nach Tools, die Sponsoren dabei helfen, Studienausfälle zu reduzieren, die Patientenrekrutierung zu verbessern und die Kosten zu verwalten. Die Plattform von Predictmedix soll diesen Anforderungen mit skalierbaren Echtzeit-Analysen gerecht werden.