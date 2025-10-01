Spezielles Team
Kovac sieht Bilbao-Besonderheit als Stärke
- BVB spielt heute erstmals gegen Athletic Bilbao.
- Bilbao setzt auf lokale Spieler aus dem Baskenland.
- Trainer Valverde will gegen Dortmund Trendwende schaffen.
DORTMUND (dpa-AFX) - Für Borussia Dortmund steht heute eine besondere Premiere an. In der Champions League bestreitet der BVB um 21.00 Uhr (DAZN) erstmals in der Vereinsgeschichte ein Pflichtspiel gegen Athletic Bilbao und damit gegen einen ganz speziellen Club. Der spanische Verein setzt nämlich ausschließlich auf Spieler, die im Baskenland geboren oder aufgewachsen sind.
"Das ist so eine kleine Enklave. Jeder Einzelne, der für seine Region spielt, gibt alles. Das ist schon Lokalpatriotismus, den man dann auch auf dem Platz sieht", sagte BVB-Trainer Niko Kovac über den Gegner aus der Hafenstadt. "Sie werden alles geben, um ihre Farben und ihre Region zu repräsentieren."
Bilbao will die Trendwende
Athletic qualifizierte sich als Tabellenvierter der Vorsaison für die Königsklasse. In der vergangenen Spielzeit waren in der Primera División nur Meister FC Barcelona, Real und Atlético Madrid besser als die Basken. Zuletzt lief es für die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde allerdings nicht so gut. Aus den vergangenen vier Ligaspielen holte Bilbao nur einen Punkt und liegt derzeit im Tabellenmittelfeld. In der Champions League gab es am ersten Spieltag ein 0:2 gegen den FC Arsenal.
"Dortmund ist in guter Form, aber wir werden uns ihnen entgegenstellen, uns auf das Spiel konzentrieren und versuchen, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden", sagte Valverde. Torwart Unai Simón, der auch spanischer Nationalkeeper ist, stellte fest: "Wir wollen unseren Fans zeigen, dass das, was wir tun, funktioniert und dass wir unsere derzeitige Form ändern können."/the/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 3,598 auf Lang & Schwarz (30. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 396,60 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +39,18 %/+39,18 % bedeutet.
Leerverkäufe
obiges posting kann man sich gerne nochmal durchlesen. Gestern gab es bei iBorrowdesk schon wieder plötzlich 150.000 weniger Aktien im Angebot für Leerverkäufe. Daß hunderttausende Aktien mehrmals weniger im Angebot sind, daß sich die Leerverkaufsgebühren zwischenzeitlich gar vervierfachten, ist definitiv sehr ungewöhnlich. Es ist völlig unverkennbar, daß der Aktienkurs gedrückt wird, was bei winzigen Handelsumsätzen bei einem sehr kleinem Nebenwert nicht sooo schwierig ist. Kein einziger so kleiner Nebenwert wurde mit Leerverkäufen so häufig meldepflichtig wie die BVB Aktie, einfacher Fakt.
Der Konzern rechnet auf Seite 90 ff. des Geschäftsberichts 2024/25 für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Ergebnis zwischen -5 und +5 Mio. €. Dabei wurden folgende Parameter berücksichtigt:
Konzernumsatz 475 Mio. €
Brutto-Transfereinnahmen 80 Mio. €
Bruttogesamtleistung 555 Mio. €
Einnahmen TV-Vermarktung Bundesliga 84,2 Mio. €
Einnahmen TV-Vermarktung CL mit Erreichen des Achtelfinals 86,9 Mio. €
Club WM 11 Mio. €
Vor dem Hintergrund von 80 Mio. Transfereinnahmen, die aufgrund der geringen Restbuchwerte (Gittens) zu einem großen Teil in den Gewinn vor Steuern fließen, ist die Prognose eine einzige Enttäuschung. Wenn nicht mal diese 80 Mio. und zusätzliche 11 Mio. durch die einmalige Club WM zu einem klar positiven Ergebnis führen, stellt sich die Frage, wie zukünftig überhaupt ein nachhaltiger Gewinn erzielt werden soll.
Hinzu kommt, dass die Transferausgaben immer mehr zu Buche schlagen und vor allem die Berater kräftig abkassieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden für Zugänge von Spielerwerten insgesamt 176,722 Mio. € investiert, wobei in diesem Betrag Bellingham bereits enthalten ist (siehe Seite 62 GB). Man kann diese Summe kaum glauben, wenn man die auf Transfermarkt.de genannten Summen vergleicht. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in Höhe von 33,599 Mio. € in Anspruch genommen. Weiterhin wurde ein langfristiges, variabel verzinsliches Darlehen in Höhe von 26 Mio. € abgeschlossen, dass noch nicht zur Auszahlung gekommen ist (siehe Seite 65 GB).
Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der Aktienkurs auf Talfahrt geht. Du hast recht, die Luft ist raus.