DAX-FLASH
Kaum verändert erwartet - USA im Shutdown
- Dax startet leicht positiv mit 0,1% auf 23.905 Punkte.
- Chartwiderstand bei 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien.
- Anleger gelassen trotz US-Politik und drohendem Shutdown.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit leichtem Plus in den Oktober starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.905 Punkte. Wenige Punkte höher trifft er mit der 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien aber bereits auf Chartwiderstand.
Die Anleger reagieren offenbar recht gelassen darauf, dass in den USA keine politische Einigung auf einen Übergangshaushalt in letzter Minute gelang, um den Shutdown noch zu verhindern. Nun stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still.
Der Dax hat sich im abgelaufenen September per saldo kaum von der Stelle bewegt. Zum Start in den saisonal üblicherweise stärkeren Oktober bleibt er in Sichtweite seines Rekords vom Juli bei 24.639 Punkten./ag/zb
