Raythink stellt die neuen PTZ-Kameras der PC4-Serie vor, die mit dem neuesten KI-Algorithmus die flächendeckende Sicherheit revolutionieren

YANTAI, China, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 30. September kündigte Raythink Technology Co., Ltd. („Raythink") die Markteinführung der nächsten Generation seiner Dual-Spektrum-PTZ-Kameras der PC4-Serie an. Mit den neuen LMIR-Objektivoptionen, dem verbesserten Modul für sichtbares Licht, dem neuesten KI-Algorithmus und optionalem GNSS setzt diese PTZ-Sicherheitskamera einen neuen Standard für proaktive Überwachung und Situationsbewusstsein.

Das Wärmebildmodul verfügt über eine Reihe von Objektivoptionen und ist auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten, indem es ein breites Sichtfeld oder erweiterte Erfassungsmöglichkeiten bietet. Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 1280 × 1024, maximalem 8-fachem Digitalzoom und EIS (Elektronische Bildstabilisierung) liefert die Kamera selbst bei schlechter Sicht und starkem Wind klare Bilder von weit entfernten Zielen. Die Leistung des Moduls für sichtbares Licht wurde ebenfalls umfassend verbessert und unterstützt 60-fachen kontinuierlichen Zoom und EIS mit Gyro.

Umfangreichere Sicherheitsmaßnahmen durch KI

Das verbesserte Objektiv ist für deutlichere Bilder ausgelegt, um die Zielerkennung und die Verfolgungsmöglichkeiten grundlegend zu verbessern. In Kombination mit den neuesten KI-Algorithmen maximiert das PTZ-Kamerasystem diese Hardwareverbesserungen, um ein neues Niveau der Sicherheitsleistung zu erreichen. Die PC4-Serie verfügt über eine KI-gestützte Klassifizierung zur genauen Identifizierung von Menschen, Fahrzeugen, Booten und Brandherden. Der Voreinstellungsmodus ermöglicht benutzerdefinierte virtuelle Stolperdrähte und Einbruchszonen, die nur bei bestimmten Zielen einen Alarm auslösen, wodurch Fehlalarme erheblich reduziert werden. Unterdessen führt der Echtzeitmodus eine kontinuierliche dynamische Analyse über den gesamten Sichtbereich hinweg durch. Dabei werden alle erkannten Ziele automatisch erfasst und verfolgt, um eine vollständige Überwachung zu gewährleisten.

Entwickelt für verschiedene Sicherheitsherausforderungen.

Bei widrigen Wetterbedingungen, bei denen herkömmliche Kameras versagen, zeichnet sich die PC4 durch Dual-Spektrum-Bildgebung und IP66-Schutz aus. Sie ermöglicht eine unterbrechungsfreie Überwachung rund um die Uhr in Außenbereichen – von Blendung und völliger Dunkelheit bis hin zu Regen, Schnee, Staubstürmen und dichtem Nebel. Dank eingebautem zentimetergenauem GPS und Azimut-Referenzierung kann die Kamera von einer einzigen Person rasch eingesetzt werden, während die geländeangepassten Patrouillenfunktionen eine nahtlose, effiziente Erkennung in verschiedenen Anwendungsbereichen wie der Waldbrandprävention und der Meeresüberwachung ermöglichen. Dieses vielseitige Design macht die PC4-Serie ideal für anspruchsvolle Sicherheitsszenarien.

Mit ihrer fortschrittlichen Bildgebung, ihren KI-Funktionen und ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeit setzt die Raythink PC4 PTZ-Sicherheitskamera neue Maßstäbe und bietet ein hervorragendes Situationsbewusstsein und proaktiven Schutz.

