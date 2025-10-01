ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 48,00€ EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,07 %.