Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 48,00€ EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,07 %.
Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00€
|-23,69 %
|-
|RBC
|51,00€
|-17,19 %
|01.09.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-10,70 %
|08.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|47,00€
|-23,69 %
|12.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00€
|-26,94 %
|26.09.2025
|BARCLAYS
|39,00€
|-36,68 %
|29.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00€
|-26,94 %
|29.09.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-10,70 %
|29.09.2025
-0,16 %
+1,15 %
+7,12 %
+21,39 %
+18,04 %
+141,54 %
+182,46 %
+308,20 %
+167,35 %
