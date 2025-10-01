    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB

    ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 48,00 EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,07 %.

    Analysten und Kursziele für die ABB Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 47,00 -23,69 % -
    RBC 51,00 -17,19 % 01.09.2025
    JPMORGAN 55,00 -10,70 % 08.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 47,00 -23,69 % 12.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 45,00 -26,94 % 26.09.2025
    BARCLAYS 39,00 -36,68 % 29.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 45,00 -26,94 % 29.09.2025
    JPMORGAN 55,00 -10,70 % 29.09.2025

    ABB

    -0,16 %
    +1,15 %
    +7,12 %
    +21,39 %
    +18,04 %
    +141,54 %
    +182,46 %
    +308,20 %
    +167,35 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 64,56CHF, was eine Steigerung von +12,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
