Aktie kaufen oder verkaufen
Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 29,20€ EUR. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -31,12 %.
Analysten und Kursziele für die Carl Zeiss Meditec Aktie
|BARCLAYS
|52,00€
|+22,67 %
|09.09.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|11.09.2025
|RBC
|47,00€
|+10,88 %
|14.09.2025
|BERENBERG
|47,00€
|+10,88 %
|24.09.2025
