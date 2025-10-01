Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 29,20€ EUR. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -31,12 %.