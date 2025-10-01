    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.
    2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 29,20 EUR. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -31,12 %.

    Analysten und Kursziele für die Carl Zeiss Meditec Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital - - -
    BARCLAYS 52,00 +22,67 % 09.09.2025
    JPMORGAN - - 11.09.2025
    RBC 47,00 +10,88 % 14.09.2025
    BERENBERG 47,00 +10,88 % 24.09.2025

    Carl Zeiss Meditec

    -0,24 %
    -7,68 %
    -1,92 %
    -26,13 %
    -40,46 %
    -60,03 %
    -60,84 %
    +72,52 %
    -9,64 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

    Im September `25 haben 5 Analysten die Carl Zeiss Meditec Aktie eingestuft.