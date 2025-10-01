Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 372,67€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,04 %.