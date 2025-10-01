Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 372,67€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,04 %.
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|360,00€
|+0,50 %
|-
|BARCLAYS
|329,00€
|-8,15 %
|03.09.2025
|BERENBERG
|431,00€
|+20,32 %
|03.09.2025
|JPMORGAN
|360,00€
|+0,50 %
|05.09.2025
|JEFFERIES
|325,00€
|-9,27 %
|11.09.2025
|BERENBERG
|431,00€
|+20,32 %
|17.09.2025
