Aktie kaufen oder verkaufen
ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: ATOSS Software AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 82,40€ EUR. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,09 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|130,00€
|+18,18 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|130,00€
|+18,18 %
|-
|NUWAYS
|152,00€
|+38,18 %
|10.09.2025
-0,18 %
+1,20 %
+7,01 %
-22,71 %
-16,49 %
+95,03 %
+63,42 %
+849,17 %
+1.120,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte