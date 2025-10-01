Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 224,04€ EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,01 %.
Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|230,00€
|-9,67 %
|-
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|-
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|-
|Bernstein
|290,00€
|+13,89 %
|-
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|01.09.2025
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|02.09.2025
|JPMORGAN
|255,00€
|+0,15 %
|02.09.2025
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|205,00€
|-19,49 %
|07.09.2025
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|07.09.2025
|JEFFERIES
|205,00€
|-19,49 %
|09.09.2025
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|09.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.09.2025
|JPMORGAN
|255,00€
|+0,15 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|205,00€
|-19,49 %
|14.09.2025
|JPMORGAN
|255,00€
|+0,15 %
|14.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|290,00€
|+13,89 %
|15.09.2025
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|16.09.2025
|JPMORGAN
|280,00€
|+9,96 %
|19.09.2025
|JEFFERIES
|205,00€
|-19,49 %
|21.09.2025
|JPMORGAN
|237,00€
|-6,92 %
|22.09.2025
|UBS
|220,00€
|-13,60 %
|23.09.2025
|JEFFERIES
|205,00€
|-19,49 %
|28.09.2025
|JPMORGAN
|280,00€
|+9,96 %
|28.09.2025
+0,08 %
-1,00 %
+9,71 %
+25,86 %
+10,40 %
+79,81 %
+123,39 %
+820,79 %
+9.029,80 %
