Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 224,04€ EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,01 %.