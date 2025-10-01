    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 40,63 EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,25 %.

    Analysten und Kursziele für die BASF Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 50,00 +17,84 % -
    UBS 45,00 +6,06 % 12.09.2025
    BERENBERG 44,00 +3,70 % 16.09.2025
    WARBURG RESEARCH 46,00 +8,41 % 16.09.2025
    DZ BANK - - 22.09.2025
    JEFFERIES 45,00 +6,06 % 22.09.2025
    UBS 45,00 +6,06 % 26.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 50,00 +17,84 % 29.09.2025

    BASF

    -0,24 %
    -1,33 %
    -7,04 %
    +0,88 %
    -11,16 %
    +7,04 %
    -18,78 %
    -38,71 %
    +7.890,57 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,47, was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
