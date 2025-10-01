BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 40,63€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,25 %.