BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 40,63€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,25 %.
Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+17,84 %
|-
|UBS
|45,00€
|+6,06 %
|12.09.2025
|BERENBERG
|44,00€
|+3,70 %
|16.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|46,00€
|+8,41 %
|16.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2025
|JEFFERIES
|45,00€
|+6,06 %
|22.09.2025
|UBS
|45,00€
|+6,06 %
|26.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+17,84 %
|29.09.2025
-0,24 %
-1,33 %
-7,04 %
+0,88 %
-11,16 %
+7,04 %
-18,78 %
-38,71 %
+7.890,57 %
