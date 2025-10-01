Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 265,60€ EUR. Die Boeing Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,06 %.