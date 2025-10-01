Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 97,92€ EUR. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,65 %.