Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 97,92€ EUR. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,65 %.
Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|101,00€
|+13,10 %
|-
|UBS
|98,00€
|+9,74 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|98,00€
|+9,74 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+44,46 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|101,00€
|+13,10 %
|15.09.2025
|RBC
|102,00€
|+14,22 %
|16.09.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|18.09.2025
|UBS
|98,00€
|+9,74 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|120,00€
|+34,38 %
|22.09.2025
|JEFFERIES
|101,00€
|+13,10 %
|23.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|98,00€
|+9,74 %
|29.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+44,46 %
|29.09.2025
