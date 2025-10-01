British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 784,83€ EUR. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.629,66 %.