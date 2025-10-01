Aktie kaufen oder verkaufen
British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Robertvt - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 784,83€ EUR. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.629,66 %.
Analysten und Kursziele für die British American Tobacco Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|4,50 Tsd.€
|+9.817,36 %
|-
|RBC
|34,00€
|-25,07 %
|01.09.2025
|UBS
|52,00€
|+14,60 %
|04.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|45,00€
|-0,83 %
|10.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|-3,03 %
|11.09.2025
|RBC
|34,00€
|-25,07 %
|16.09.2025
