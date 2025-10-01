    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco

    British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.
    2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 784,83 EUR. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.629,66 %.

    Analysten und Kursziele für die British American Tobacco Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Goldman Sachs 4,50 Tsd. +9.817,36 % -
    RBC 34,00 -25,07 % 01.09.2025
    UBS 52,00 +14,60 % 04.09.2025
    GOLDMAN SACHS 45,00 -0,83 % 10.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 44,00 -3,03 % 11.09.2025
    RBC 34,00 -25,07 % 16.09.2025

    British American Tobacco

    -0,22 %
    +0,78 %
    -6,70 %
    +12,14 %
    +37,20 %
    +24,31 %
    +48,73 %
    -9,25 %
    +834,67 %
    Autor
    Analysten Monitor
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
