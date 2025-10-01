Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 73,40€ EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,18 %.
Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|92,00€
|+7,56 %
|09.09.2025
|JPMORGAN
|89,00€
|+4,06 %
|09.09.2025
|BERENBERG
|93,00€
|+8,73 %
|18.09.2025
|BERENBERG
|93,00€
|+8,73 %
|23.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
