BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BNP Paribas (A) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 89,60€ EUR. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,20 %.