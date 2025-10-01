Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: 4kclips - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 76,50€ EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,91 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|84,00€
|+12,99 %
|-
|JEFFERIES
|62,00€
|-16,60 %
|02.09.2025
|UBS
|78,00€
|+4,92 %
|02.09.2025
|UBS
|78,00€
|+4,92 %
|02.09.2025
|JEFFERIES
|84,00€
|+12,99 %
|15.09.2025
|RBC
|73,00€
|-1,80 %
|16.09.2025
-0,32 %
+2,32 %
+4,07 %
+6,52 %
+13,29 %
+53,95 %
+32,46 %
+34,22 %
+380,92 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte