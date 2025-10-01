Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 72,04€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,56 %.