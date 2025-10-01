    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten.

    Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 72,04 EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,56 %.

    Analysten und Kursziele für die Continental Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein - - -
    Analyst 80,00 +41,67 % -
    Bernstein 66,00 +16,88 % -
    Barclays Capital 100,00 +77,09 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 66,00 +16,88 % 02.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 66,00 +16,88 % 03.09.2025
    JPMORGAN 93,00 +64,69 % 03.09.2025
    UBS 100,00 +77,09 % 03.09.2025
    BARCLAYS 100,00 +77,09 % 07.09.2025
    JPMORGAN 93,00 +64,69 % 08.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 66,00 +16,88 % 09.09.2025
    UBS 100,00 +77,09 % 10.09.2025
    UBS 100,00 +77,09 % 10.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 66,00 +16,88 % 12.09.2025
    UBS 100,00 +77,09 % 12.09.2025
    JEFFERIES 80,00 +41,67 % 16.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -11,46 % 18.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 63,00 +11,56 % 18.09.2025
    JPMORGAN 70,00 +23,96 % 18.09.2025
    UBS 80,00 +41,67 % 18.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -11,46 % 19.09.2025
    BARCLAYS 66,00 +16,88 % 22.09.2025
    JPMORGAN 70,00 +23,96 % 22.09.2025
    JEFFERIES 80,00 +41,67 % 24.09.2025
    BERENBERG 82,00 +45,21 % 24.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -11,46 % 25.09.2025
    DZ BANK - - 26.09.2025
    JEFFERIES 80,00 +41,67 % 31.08.2025
