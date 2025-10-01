Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 72,04€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,56 %.
Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00€
|+16,88 %
|02.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00€
|+16,88 %
|03.09.2025
|JPMORGAN
|93,00€
|+64,69 %
|03.09.2025
|UBS
|100,00€
|+77,09 %
|03.09.2025
|BARCLAYS
|100,00€
|+77,09 %
|07.09.2025
|JPMORGAN
|93,00€
|+64,69 %
|08.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00€
|+16,88 %
|09.09.2025
|UBS
|100,00€
|+77,09 %
|10.09.2025
|UBS
|100,00€
|+77,09 %
|10.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00€
|+16,88 %
|12.09.2025
|UBS
|100,00€
|+77,09 %
|12.09.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+41,67 %
|16.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-11,46 %
|18.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00€
|+11,56 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|70,00€
|+23,96 %
|18.09.2025
|UBS
|80,00€
|+41,67 %
|18.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-11,46 %
|19.09.2025
|BARCLAYS
|66,00€
|+16,88 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|70,00€
|+23,96 %
|22.09.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+41,67 %
|24.09.2025
|BERENBERG
|82,00€
|+45,21 %
|24.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-11,46 %
|25.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|26.09.2025
|JEFFERIES
|80,00€
|+41,67 %
|31.08.2025
