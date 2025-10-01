    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung

    Aktie kaufen oder verkaufen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 58,20 EUR. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -41,71 %.

    Analysten und Kursziele für die CEWE Stiftung Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Jens Nielsen - - -
    Analyst 148,00 +48,22 % -
    GSC Research 143,00 +43,21 % -

    CEWE Stiftung

    -0,30 %
    +2,37 %
    +3,32 %
    +2,16 %
    -6,31 %
    +34,28 %
    +5,07 %
    +98,40 %
    +7.736,35 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 5 Analysten die CEWE Stiftung Aktie eingestuft.