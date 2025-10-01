Aktie kaufen oder verkaufen
CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 58,20€ EUR. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -41,71 %.
Analysten und Kursziele für die CEWE Stiftung Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Jens Nielsen
|-
|-
|-
|Analyst
|148,00€
|+48,22 %
|-
|GSC Research
|143,00€
|+43,21 %
|-
-0,30 %
+2,37 %
+3,32 %
+2,16 %
-6,31 %
+34,28 %
+5,07 %
+98,40 %
+7.736,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte