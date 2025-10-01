Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Bank Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 28,14€ EUR. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,47 %.