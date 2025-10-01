Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Bank Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 28,14€ EUR. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,47 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|34,00€
|+12,99 %
|-
|Deutsche Bank
|34,00€
|+12,99 %
|-
|MORGAN STANLEY
|35,00€
|+16,32 %
|-
|JPMORGAN
|34,00€
|+12,99 %
|08.09.2025
|METZLER
|26,00€
|-13,59 %
|08.09.2025
|RBC
|34,00€
|+12,99 %
|10.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2025
-0,17 %
-2,65 %
-0,18 %
+19,27 %
+92,36 %
+294,04 %
+316,32 %
+37,30 %
+11,03 %
