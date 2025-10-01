    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Bank Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 28,14 EUR. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,47 %.

    Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 34,00 +12,99 % -
    Deutsche Bank 34,00 +12,99 % -
    MORGAN STANLEY 35,00 +16,32 % -
    JPMORGAN 34,00 +12,99 % 08.09.2025
    METZLER 26,00 -13,59 % 08.09.2025
    RBC 34,00 +12,99 % 10.09.2025
    DZ BANK - - 22.09.2025

    Deutsche Bank

    -0,17 %
    -2,65 %
    -0,18 %
    +19,27 %
    +92,36 %
    +294,04 %
    +316,32 %
    +37,30 %
    +11,03 %
