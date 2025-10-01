Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 49,29€ EUR. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,77 %.
Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|55,00€
|+2,93 %
|-
|JEFFERIES
|55,00€
|+2,93 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|68,00€
|+27,26 %
|08.09.2025
|BERENBERG
|56,00€
|+4,80 %
|18.09.2025
|RBC
|55,00€
|+2,93 %
|22.09.2025
|BERENBERG
|56,00€
|+4,80 %
|23.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
