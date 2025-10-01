    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Aktie kaufen oder verkaufen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 49,29 EUR. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,77 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Short
    57,16€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    50,43€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 55,00 +2,93 % -
    JEFFERIES 55,00 +2,93 % 08.09.2025
    JPMORGAN 68,00 +27,26 % 08.09.2025
    BERENBERG 56,00 +4,80 % 18.09.2025
    RBC 55,00 +2,93 % 22.09.2025
    BERENBERG 56,00 +4,80 % 23.09.2025
    DZ BANK - - 25.09.2025

    Mercedes-Benz Group

    +0,56 %
    +3,00 %
    0,00 %
    +7,22 %
    -8,39 %
    +2,54 %
    +37,03 %
    -3,80 %
    +177,68 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,44, was eine Steigerung von +5,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 7 Analysten die Mercedes-Benz Group Aktie eingestuft.