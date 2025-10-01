Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 49,29€ EUR. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,77 %.