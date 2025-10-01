    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DHL Group Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 42,83 EUR. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,70 %.

    Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank 42,00 +10,51 % -
    BANK OF AMERICA (BOFA) 35,00 -7,91 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 43,00 +13,14 % 10.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 42,00 +10,51 % 19.09.2025
    JPMORGAN 47,00 +23,67 % 19.09.2025
    JPMORGAN 48,00 +26,30 % 19.09.2025

    DHL Group

    -0,74 %
    +1,23 %
    -2,94 %
    -3,21 %
    -5,29 %
    +22,36 %
    -2,94 %
    +51,53 %
    +76,40 %
    ISIN:DE0005552004 WKN:555200

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 6 Analysten die DHL Group Aktie eingestuft.