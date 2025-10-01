Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DHL Group Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 42,83€ EUR. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,70 %.
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|42,00€
|+10,51 %
|-
|BANK OF AMERICA (BOFA)
|35,00€
|-7,91 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00€
|+13,14 %
|10.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|+10,51 %
|19.09.2025
|JPMORGAN
|47,00€
|+23,67 %
|19.09.2025
|JPMORGAN
|48,00€
|+26,30 %
|19.09.2025
