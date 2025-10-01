Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Federico Gambarini - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 41,00€ EUR. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,11 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|43,00€
|+48,00 %
|-
|JPMORGAN
|43,00€
|+48,00 %
|04.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|40,00€
|+37,67 %
|12.09.2025
|UBS
|36,00€
|+23,90 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|43,00€
|+48,00 %
|23.09.2025
+0,48 %
+2,15 %
-7,22 %
-6,50 %
+9,79 %
+67,84 %
+99,52 %
+94,84 %
+84,81 %
