ASOS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ASOS Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASOS Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ASOS Aktie beträgt 3,80€ EUR. Die ASOS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,28 %.