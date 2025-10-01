    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASOS AktievorwärtsNachrichten zu ASOS

    ASOS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ASOS Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASOS Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ASOS Aktie beträgt 3,80 EUR. Die ASOS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,28 %.

    Analysten und Kursziele für die ASOS Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    RBC 4,00 +22,40 % 30.09.2025
    JEFFERIES 3,00 -8,20 % 30.09.2025
    JPMORGAN 2,00 -38,80 % 30.09.2025
    BERENBERG 6,00 +83,60 % 30.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 4,00 +22,40 % 30.09.2025

    ASOS

    -0,92 %
    -3,13 %
    -2,67 %
    -10,32 %
    -37,89 %
    -48,57 %
    -94,23 %
    -91,44 %
    +264,72 %
    ISIN:GB0030927254WKN:912703



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
