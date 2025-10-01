Aktie kaufen oder verkaufen
ASOS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASOS Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASOS Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASOS Aktie beträgt 3,80€ EUR. Die ASOS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,28 %.
Analysten und Kursziele für die ASOS Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|4,00€
|+22,40 %
|30.09.2025
|JEFFERIES
|3,00€
|-8,20 %
|30.09.2025
|JPMORGAN
|2,00€
|-38,80 %
|30.09.2025
|BERENBERG
|6,00€
|+83,60 %
|30.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00€
|+22,40 %
|30.09.2025
-0,92 %
-3,13 %
-2,67 %
-10,32 %
-37,89 %
-48,57 %
-94,23 %
-91,44 %
+264,72 %
