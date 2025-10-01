Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 219,00€ EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,82 %.
Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|209,00€
|+5,76 %
|-
|Goldman Sachs
|230,00€
|+16,38 %
|-
|UBS
|220,00€
|+11,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|209,00€
|+5,76 %
|-
|JEFFERIES
|225,00€
|+13,85 %
|01.09.2025
|UBS
|220,00€
|+11,32 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|225,00€
|+13,85 %
|05.09.2025
|RBC
|200,00€
|+1,20 %
|05.09.2025
|RBC
|220,00€
|+11,32 %
|14.09.2025
|UBS
|220,00€
|+11,32 %
|15.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|230,00€
|+16,38 %
|19.09.2025
|UBS
|220,00€
|+11,32 %
|29.09.2025
-0,94 %
+2,26 %
+10,15 %
+11,70 %
+50,52 %
+125,38 %
+210,99 %
+268,43 %
+976,68 %
