ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Eni S.p.A.
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 16,40€ EUR. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,33 %.
Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|17,00€
|+14,36 %
|-
|RBC
|17,00€
|+14,36 %
|01.09.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|+7,64 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|+7,64 %
|22.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|16,00€
|+7,64 %
|24.09.2025
