Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 289,92€ EUR. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,38 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|305,00€
|+9,81 %
|-
|BARCLAYS
|305,00€
|+9,81 %
|09.09.2025
|RBC
|290,00€
|+4,41 %
|09.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|240,00€
|-13,59 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|300,00€
|+8,01 %
|18.09.2025
|RBC
|290,00€
|+4,41 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|267,00€
|-3,87 %
|19.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|305,00€
|+9,81 %
|22.09.2025
|JEFFERIES
|300,00€
|+8,01 %
|26.09.2025
|RBC
|305,00€
|+9,81 %
|26.09.2025
|UBS
|262,00€
|-5,67 %
|29.09.2025
|JEFFERIES
|300,00€
|+8,01 %
|29.09.2025
|JEFFERIES
|300,00€
|+8,01 %
|29.09.2025
-0,68 %
+1,02 %
+6,34 %
+18,43 %
+29,94 %
+98,21 %
+137,26 %
+156,13 %
+353,90 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte