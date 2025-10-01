EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 289,92€ EUR. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,38 %.