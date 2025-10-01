    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: EssilorLuxottica

    Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 289,92 EUR. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,38 %.

    Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital 305,00 +9,81 % -
    BARCLAYS 305,00 +9,81 % 09.09.2025
    RBC 290,00 +4,41 % 09.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 240,00 -13,59 % 10.09.2025
    JEFFERIES 300,00 +8,01 % 18.09.2025
    RBC 290,00 +4,41 % 18.09.2025
    JPMORGAN 267,00 -3,87 % 19.09.2025
    GOLDMAN SACHS 305,00 +9,81 % 22.09.2025
    JEFFERIES 300,00 +8,01 % 26.09.2025
    RBC 305,00 +9,81 % 26.09.2025
    UBS 262,00 -5,67 % 29.09.2025
    JEFFERIES 300,00 +8,01 % 29.09.2025
    JEFFERIES 300,00 +8,01 % 29.09.2025

    EssilorLuxottica

    -0,68 %
    +1,02 %
    +6,34 %
    +18,43 %
    +29,94 %
    +98,21 %
    +137,26 %
    +156,13 %
    +353,90 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195





    Aktie kaufen oder verkaufen EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 13 Analysten die EssilorLuxottica Aktie eingestuft.