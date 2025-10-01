    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler

    Eckert & Ziegler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Eckert & Ziegler Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Eckert & Ziegler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Eckert & Ziegler Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Eckert & Ziegler Aktie beträgt 22,80 EUR. Die Eckert & Ziegler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,09 %.

    Analysten und Kursziele für die Eckert & Ziegler Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 21,00 +17,98 % -
    Berenberg Bank 24,00 +34,83 % -
    BERENBERG 24,00 +34,83 % 08.09.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 21,00 +17,98 % 12.09.2025
    BERENBERG 24,00 +34,83 % 23.09.2025

    Eckert & Ziegler

    -1,40 %
    -1,05 %
    +4,01 %
    -21,62 %
    +32,31 %
    +76,03 %
    +37,80 %
    +1.169,58 %
    +860,61 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970



