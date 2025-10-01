Aktie kaufen oder verkaufen
Eckert & Ziegler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Eckert & Ziegler Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Eckert & Ziegler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Eckert & Ziegler Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Eckert & Ziegler Aktie beträgt 22,80€ EUR. Die Eckert & Ziegler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,09 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Eckert & Ziegler Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|21,00€
|+17,98 %
|-
|Berenberg Bank
|24,00€
|+34,83 %
|-
|BERENBERG
|24,00€
|+34,83 %
|08.09.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|21,00€
|+17,98 %
|12.09.2025
|BERENBERG
|24,00€
|+34,83 %
|23.09.2025
-1,40 %
-1,05 %
+4,01 %
-21,62 %
+32,31 %
+76,03 %
+37,80 %
+1.169,58 %
+860,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte