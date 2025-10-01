Eckert & Ziegler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Eckert & Ziegler Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Eckert & Ziegler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Eckert & Ziegler Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Eckert & Ziegler Aktie beträgt 22,80€ EUR. Die Eckert & Ziegler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,09 %.