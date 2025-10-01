CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 87,80€ EUR. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,34 %.