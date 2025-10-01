Aktie kaufen oder verkaufen
CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 87,80€ EUR. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,34 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|97,00€
|+16,38 %
|-
|JEFFERIES
|127,00€
|+52,37 %
|05.09.2025
|BERENBERG
|115,00€
|+37,97 %
|09.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00€
|+19,98 %
|10.09.2025
+0,66 %
+0,73 %
+2,72 %
-21,58 %
-11,08 %
+96,80 %
+100,22 %
+149,65 %
+1.270,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte