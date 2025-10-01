UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das Strategie-Update der Herzogenauracher könnte wohl etwas bessere Quartalsergebnisse überschatten, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Oktober. Er bleibt vorsichtig hinsichtlich des Tempos in der Frühphase des Turnarounds. Übernahmehoffnungen könnten allerdings die Kursbelastung durch sinkende Gewinnschätzungen abfangen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 01:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 21,39EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,90

Kursziel alt: 20,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,90 € , was einem Rückgang von -1,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer