Revolutionäre Technologie aus Australien ermöglicht umweltschonendes Recycling von E-Schrott und Batterien

Elektronischer Müll, auch E-Schrott genannt, und Altbatterien zählen zu den drängendsten Umweltproblemen des 21. Jahrhunderts. Die fortschreitende Technologisierung hat unseren Alltag zwar bereichert, führt aber auch zu einer stetig wachsenden Menge an ausgedienten Geräten und Batterien. Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Abfällen, insbesondere ihr Recycling, ist entscheidend, um Ressourcen zu schonen, Materialien wiederzugewinnen und Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Enorme Verschwendung von Ressourcen

Schätzungen zufolge enthielt der allein im Jahr 2022 entstandene Elektroschrott wiederverwertbare Metalle im Wert von rund 91 Milliarden US-Dollar. Darunter befinden sich knappe Metalle wie Gold, Silber, Kupfer und Seltene Erden. Doch nur 22 Prozent davon wurden recycelt. Zu den wertvollsten Elementen im Elektroschrott gehören Leiterplatten (Printed Circuit Boards, PCBs). Mit bis zu 36.000 US-Dollar an wiederverwertbaren Metallen pro Tonne sind sie eine besonders bedeutende Ressource für das Recycling.

Ebenso wichtig wie die Wiederverwertung von Elektroschrott wird in Zukunft das Recycling von Batterien sein. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass die Batterienachfrage im Jahr 2024 erstmals die Marke von einer Terra-Wattstunde (TWh) erreicht hat, wobei Batterien in Elektroautos mit einem Anteil von über 85 Prozent die mit Abstand wichtigste Nachfragekomponente darstellten. In den kommenden Jahren wird der Bedarf an Batterien für Elektrofahrzeuge laut IEA-Prognose weiter rasant zunehmen und bis 2030 voraussichtlich mehr als drei TWh erreichen.

Innovative Recyclingtechnologie aus Australien

Iondrive Limited ist ein börsennotiertes australisches Clean-Tech-Start-up, welches eine firmeneigene Deep-Eutectic-Solvent-Technologie (DES) entwickelt hat. Diese ermöglicht eine umweltfreundliche und kostengünstige Rückgewinnung von kritischen und wertvollen Metallen aus Batterien, Elektroschrott und gemischten Hydroxidfällungen. „DES sind umweltfreundliche Lösungsmittel, die durch Mischen eines Wasserstoffbrückenbindungsdonors (HBD) und eines Wasserstoffbrückenbindungsakzeptors (HBA) entstehen“, erklärt Dr. Ebbe Dommisse, CEO von Iondrive. Aus der Wechselwirkung über Wasserstoffbrückenbindungen resultiert eine eutektische Mischung mit einem niedrigeren Schmelzpunkt als ihre einzelnen Bestandteile. DES sind in der Regel wenig toxisch, biologisch abbaubar und wiederverwendbar.