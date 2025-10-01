    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise etwas erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen leicht nach zwei Tagen Rückgang.
    • Brent-Preis bei 66,33 USD, WTI bei 62,64 USD.
    • Opec+-Beratungen könnten Angebotserhöhung bringen.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen nach einem Rückgang über die vergangenen zwei Tage wieder etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,33 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 27 Cent auf 62,64 Dollar.

    Am Markt stehen weiterhin die jüngsten Spekulationen um eine mögliche Angebotserhöhung des Ölkartells Opec+ im Fokus. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Wochenende darüber berichtet. Aktuell kursieren widersprüchliche Meldungen darüber. An diesem Wochenende beraten einige Opec+-Mitglieder.

    Vom "Shutdown" in den USA erwarten Experten zunächst keinen wesentlichen Einfluss auf den Ölmarkt./stk/jha/





