    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Leichte Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht höher, Anleger gelassen trotz Shutdown.
    • US-Indizes zeigen sich stabil, September mit Gewinnen.
    • Asiatische Märkte fallen, Japan und Australien im Minus.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax dürfte mit leichtem Gewinnen in den Oktober starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.905 Punkte. Die Anleger reagieren offenbar recht gelassen darauf, dass in den USA keine Einigung auf einen Übergangshaushalt in letzter Minute gelang, um den sogenannten "Shutdown" noch zu verhindern. Nun stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Im September hatte sich der Dax kaum von der Stelle bewegt.

    USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt sehen einem möglichen "Shutdown" gelassen entgegen. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Dienstag im New Yorker Börsenhandel nach einem insgesamt eher ruhigen Geschäft leicht im Plus und hielten sich damit weiterhin knapp unter ihren Rekordhochs aus der vergangenen Woche. Für den Monat September verbuchten allesamt Gewinne, was umso mehr noch für das dritte Quartal gilt. Der Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 46.397,89 Punkte. Im September beträgt der Gewinn für den bekanntesten Index der Wall Street 1,9 Prozent und im dritten Quartal 5,2 Prozent.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 büßte zuletzt 0,9 Prozent ein. Der australische S&P/ASX 200 sank um rund 0,2 Prozent. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. In China ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt.

    ^
    DAX 23.880,72 0,57%
    XDAX 23.929,92 0,67%
    EuroSTOXX 50 5.529,96 0,42%
    Stoxx50 4.633,23 0,51%

    DJIA 46.397,89 0,18%
    S&P 500 6.688,46 0,41%
    NASDAQ 100 24.679,99 0,28%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,48 -0,02%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1764 0,26%
    USD/Yen 147,48 -0,29%
    Euro/Yen 173,50 -0,03%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 114.363 0,26%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 66,24 0,21 USD WTI 62,56 0,19 USD°

    /jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
