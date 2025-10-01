77 0 Kommentare Christian Wallentin wird neuer CFO bei AUTO1 Group!

Mit frischem Wind und einer beeindruckenden Karriere im Gepäck tritt Christian Wallentin ab Januar 2026 als neuer CFO der AUTO1 Group an. Er übernimmt das Steuer von Markus Boser, der nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Arbeit das Unternehmen verlässt. Wallentin bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Finanzsektor mit, zuletzt als stellvertretender CEO und CFO bei Hoist Finance. Hakan Koç und Christian Bertermann heißen ihn herzlich willkommen und danken Boser für seine herausragenden Leistungen. Die AUTO1 Group, Europas führende Plattform für Gebrauchtwagen, erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR.

