Christian Wallentin wird neuer CFO bei AUTO1 Group!
Mit frischem Wind und einer beeindruckenden Karriere im Gepäck tritt Christian Wallentin ab Januar 2026 als neuer CFO der AUTO1 Group an. Er übernimmt das Steuer von Markus Boser, der nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Arbeit das Unternehmen verlässt. Wallentin bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Finanzsektor mit, zuletzt als stellvertretender CEO und CFO bei Hoist Finance. Hakan Koç und Christian Bertermann heißen ihn herzlich willkommen und danken Boser für seine herausragenden Leistungen. Die AUTO1 Group, Europas führende Plattform für Gebrauchtwagen, erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR.
- Christian Wallentin wird zum Chief Financial Officer (CFO) der AUTO1 Group ernannt, mit Wirkung zum 1. Januar 2026.
- Er folgt auf Markus Boser, der nach zehn Jahren im Unternehmen Ende 2025 zurücktritt.
- Wallentin bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen mit, zuletzt als stellvertretender CEO und CFO bei Hoist Finance.
- Hakan Koç, Aufsichtsratsvorsitzender, und Christian Bertermann, CEO, begrüßen Wallentin und danken Boser für seine Leistungen.
- Wallentin hat zuvor leitende Positionen bei Nordea und Erfahrungen im Private Equity bei Permira sowie im Investment Banking bei Goldman Sachs gesammelt.
- Die AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2025 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 05.11.2025.
Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,09EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.370,06PKT (+0,69 %).
