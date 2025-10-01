UBS hebt Ziel für ASML auf 940 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 821,2 auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,18 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 324,56 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 793,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von -22,38 %/+15,21 % bedeutet.