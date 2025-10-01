ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für ASML auf 940 Euro - 'Buy'
- UBS hebt ASML-Kursziel auf 940 Euro an
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Q3-Ergebnisse erwartet
- Ergebnisschätzungen für 2026/2027 um 15% erhöht
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 750 auf 940 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals könnten das erhoffte Licht am Ende des Tunnels sein, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Oktober. Sie dürften gut genug sein, den zuletzt starken Lauf der Papiere des Herstellers von Lithografiesystemen zu untermauern. Bouvignies hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 15 Prozent. /rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 821,2 auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,18 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 324,56 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 793,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von -22,38 %/+15,21 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 940 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASML Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Grund ist einfach und heißt: ASML 😉
Ist doch alles klar Leute, aber für gewöhnlich sind Aktien erst einmal gefallen, sobald man Übernahmen oder hohe Investitionen verkündete.