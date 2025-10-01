Devisen
Euro legt zum US-Dollar etwas zu
- Eurokurs steigt leicht auf 1,1761 US-Dollar.
- US-Regierung im "Shutdown" wegen Finanzierungsstreit.
- Inflationsrate in Eurozone bei 2,3 Prozent erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Damit knüpfte der Euro an die positive Tendenz der vergangenen Tage an. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1761 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1741 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8517 Euro. Der Euro ist aus Sicht der Commerzbank wieder in seiner stabilen Komfortzone angekommen.
Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA unterdessen teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte. Es kommt zum Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung, der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter steht damit auf dem Spiel.
Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise aus der Eurozone im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate mit 2,3 Prozent etwas über dem Ziel der EZB liegt. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an./jha/zb
Hallo,
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief