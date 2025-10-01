    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro legt zum US-Dollar etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs steigt leicht auf 1,1761 US-Dollar.
    • US-Regierung im "Shutdown" wegen Finanzierungsstreit.
    • Inflationsrate in Eurozone bei 2,3 Prozent erwartet.
    Devisen - Euro legt zum US-Dollar etwas zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Damit knüpfte der Euro an die positive Tendenz der vergangenen Tage an. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1761 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1741 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8517 Euro. Der Euro ist aus Sicht der Commerzbank wieder in seiner stabilen Komfortzone angekommen.

    Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA unterdessen teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte. Es kommt zum Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung, der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter steht damit auf dem Spiel.

    Im Tagesverlauf stehen aus Sicht der Helaba die Verbraucherpreise aus der Eurozone im Fokus. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate mit 2,3 Prozent etwas über dem Ziel der EZB liegt. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für den Euroraum an./jha/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

