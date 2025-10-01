USA im Stillstand: Wer zahlt den Preis für den Shutdown?

Die Schätzungen des Congressional Budget Office gehen von bis zu 750.000 temporär freigestellten Bundesangestellten aus. Dazu gehören Mitarbeiter in vielen Ämtern, von der Steuerbehörde IRS über das Arbeitsministerium bis hin zu verschiedenen Regierungsagenturen, die Wirtschaftsdaten erheben.

Am Mittwochmorgen begann in den USA der erste Bundesregierungsshutdown seit Jahren, nachdem weder der Kongress noch Präsident Trump eine Einigung über die Haushaltsfinanzierung erzielen konnten. Mit Beginn des neuen Fiskaljahres wurden Hunderttausende Bundesangestellte freigestellt oder auf unbestimmte Zeit ohne Gehalt nach Hause geschickt.

Wer arbeitet weiter – und wer nicht?

Nicht alle Bereiche stehen still. Sozialleistungen wie Social Security, Medicare und Medicaid werden weiterhin ausgezahlt, auch Zahlungen im Rahmen von Pell Grants oder Bundesstudentendarlehen sind zunächst gesichert. Selbst die Postzustellung läuft weiter, da der US Postal Service eigenständig finanziert wird. Militärpersonal, Air-Traffic-Controller und TSA-Mitarbeiter gelten als "essenziell" und müssen weiterarbeiten, erhalten jedoch während des Shutdowns vorübergehend kein Gehalt. Historische Erfahrungen zeigen, dass dies zu erhöhten Ausfällen und Verzögerungen führen kann – etwa längere Sicherheitskontrollen an Flughäfen.

Andere Dienstleistungen werden eingeschränkt oder pausiert. Bundesgerichte, Visastellen und Passämter können nur eingeschränkt arbeiten, und Nationalparks sowie Museen bieten teilweise keine oder nur reduzierte Services an. Die Auszahlung von Fördermitteln und die Bearbeitung von Anträgen, etwa für Bildung oder Forschung, kommt fast vollständig zum Erliegen.

Wirtschaftliche Folgen

Die Auswirkungen eines Shutdowns sind vielschichtig. Kurzfristig leiden öffentliche Dienstleistungen und staatliche Auftragsvergaben, die private Unternehmen betreffen, die für den Bund arbeiten. Lieferanten, Dienstleister und Auftragnehmer müssen eventuell Beschäftigte freistellen oder Projekte verzögern, wodurch sich die wirtschaftliche Aktivität direkt verringert. Auch die Finanzmärkte reagieren sensibel: Die Veröffentlichung zentraler Wirtschaftsdaten, wie des monatlichen Jobs Reports des Bureau of Labor Statistics, wird verschoben, was die Entscheidungen der Federal Reserve erschwert und die Marktvolatilität erhöhen kann.

Langfristig kann ein anhaltender Shutdown das US-Wachstum bremsen. Jeder Tag ohne Bundesausgaben bedeutet, dass Mittel nicht in Konsum oder Investitionen fließen. Studien vergangener Shutdowns zeigen, dass ein längerer Stillstand die Vertrauensindikatoren senkt und Investitionsentscheidungen verzögert. Branchen wie Luftfahrt, Verteidigung, Forschung und öffentliche Infrastrukturprojekte sind besonders empfindlich gegenüber einer längeren Unterbrechung.

Politische Dynamik und Unsicherheit

Der aktuelle Shutdown spiegelt das politische Patt wider: Präsident Trump und der Kongress streiten um Budgetlinien, Gesundheitsleistungen und Tarife, wobei jede Seite versucht, die Verantwortung auf die andere zu schieben. Aussagen des Präsidenten deuten darauf hin, dass er notfalls Massenentlassungen von Bundesangestellten erwägen könnte, während Demokraten auf die Sicherung von Sozialleistungen und Gesundheitsprogrammen drängen. Diese Unsicherheit erhöht die Belastung für Arbeitnehmer und Unternehmen gleichermaßen.

Fazit

Ein Shutdown ist mehr als nur ein politisches Schauspiel: Er trifft Bundesangestellte, Auftragnehmer, Unternehmen und Investoren direkt, verzögert Wirtschaftsdaten und kann die US-Wirtschaftsleistung kurzfristig deutlich dämpfen. Je länger die Regierung geschlossen bleibt, desto größer die Risiken für Wachstum, Beschäftigung und das Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität der USA. Besonders private Unternehmen mit engen Verbindungen zu Bundeseinnahmen oder -aufträgen spüren die Folgen sofort, ebenso wie die Bevölkerung, die auf staatliche Dienstleistungen nur begrenzt zugreifen kann.

Der Shutdown zeigt, wie abhängig die US-Wirtschaft von einer funktionierenden Regierung ist – und dass politische Blockaden erhebliche reale Kosten verursachen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion