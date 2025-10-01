"Bullish-Engulfing"
RoboMarkets - Technische Analyse DAX (01.10.2025)
DAX bestätigt wichtige Supportlinie. Nach oben scheint aber trotzdem der Deckel drauf zu bleiben.
- Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin im übergeordneten Seitwärtstrend. Der DAX konnte allerdings gestern nach mehrmaligem erfolglosem Anlauf in die Ichimoko-Wolke eintauchen. Dieser Erfolg nach zuletzt achtzehnmaligem Scheitern gibt zum einen natürlich kurzfristige Stabilität, zum anderen auch eine gewisse Hoffnung auf nun weiter steigende Notierungen. Allerdings müsste dazu auch die charttechnische Hürde bei 23.991/24.000 deutlich und nachhaltig durchstoßen werden.
- Die Markttechnik ist weiterhin bestenfalls neutral. Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich negativ und deutlich unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist nun als neutral anzusehen. Die Slow-Stochastik zeigt sich ebenfalls neutral. Das Obere Bollinger-Band (23.922) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.889) nach wie vor als „Deckel“. Das Untere Bollinger-Band (23.376) dreht seit einigen Tagen nach oben und fungiert als markttechnische Unterstützungsmarke. Der DAX muss trotzdem nun recht bald eine deutlichere Gegenreaktion nach oben zeigen, um nicht doch noch mal in charttechnische Sphären um die 23.052 Indexzähler abzurutschen. Vorbörslich pirscht er sich schon an die 23.991. Das Sentiment und die Stimmung bleiben angespannt und nervös. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 23.991 und 23.667 Punkten beziffern. Insgesamt scheint die Lage auf den ersten Blick weiterhin „relativ langweilig“ und lethargisch. Auch wenn sich der DAX gestern mit einer „Bullish-Engulfing“- Kerze aus dem Handel verabschiedete.
- Fazit:
Charttechnisch weiterhin eine „enge Kiste“
Tagesbandbreite: 23.991 bis 23.667
